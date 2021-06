Uma mulher no estado norte-americano da Carolina do Norte levou para casa um prémio milionário após ter vencido a lotaria Powerball por acidente.

Elizabeth Johnson comprou o seu bilhete da Powerball no dia 19 de maio, com a intenção de jogar no sorteio daquele dia.

No entanto, acabou por comprar o bilhete tarde demais. Os seus números foram aceitos às 21:58 horas, um minuto após o prazo estabelecido para participar no sorteio.

Dessa forma, o seu bilhete não contou para o sorteio de 19 de maio, o que por si só já foi um golpe de sorte. Isto porque Elizabeth viu os seus números entrarem para o concurso de 22 de maio e acertarem todas as cinco bolas brancas.

Elizabeth acertou os números, numa chance de um para 292 milhões e venceu um jackpot de dois milhões de dólares (1,637 milhões de euros).

"Foi definitivamente um choque!", conta Elizabeth. "Quando recebi a mensagem a dizer que tinha vencido, pensei: 'Bem, nem joguei esta noite.'"

Após os impostos, Johnson levou consigo mais de um milhão e cem mil euros. O bilhete em que apostou teve o preço de 1,5 euros.

Elizabeth planeia agora usar o dinheiro para comprar uma casa e levar os filhos a visitar a Disneylândia.