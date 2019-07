Um professor norte-americano encontrou um diamante com quase meio quilo, num parque do estado do Arkansas, nos Estados Unidos. O homem estava de férias com a família e encontrou a pedra num local famoso por este tipo de descobertas.

Josh Lanik, de 36 anos, decidiu visitar o Parque Estadual das Crateras de Diamantes assim que um colega lhe falou do local. No dia 24 de julho decidiu explorar o parque. Depois de duas horas à procura de pedras preciosas, Josh Lanik, que é natural do Nebraska, encontrou um diamante com uma cor semelhante ao brandy.

Levámos as crianças para procurar ametistas na Canary Hill, e enquanto caminhava pela área, vi uma área onde parecia ter estado muita água, e depois vi-o”, contou Josh Lanik aos responsáveis do parque.

O analista do parque, Waymon Cox, confirmou que a existência de uma grande quantidade de água pode ter sido decisiva para a descoberta: “Choveu muito no dia 16 de julho. Nos dias a seguir, o staff registou vários diamantes encontrados na superfície, incluindo dois que pesavam mais de um quilate”.

Só este ano, 296 diamantes foram encontrados naquele parque, pesando uma totalidade de quase 54 quilates. A pedra agora encontrada é uma das maiores do ano, com 2.12 quilates, quase meio quilo.

Desde que o parque foi fundado, em 1906, já foram descobertos mais de 75 mil diamantes. A direção tem uma política de que as pedras pertencem a quem as encontra. Desta vez, o sortudo foi Josh Lanik.