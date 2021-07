Um ciclista foi mordido por um jacaré, na segunda-feira, após ter caído dentro de água no parque Halpatiokee, na cidade de Stuart, nos Estados Unidos.

Um ciclista sofreu ferimentos graves depois de ter sido mordido por um jacaré. O incidente ocorreu por volta das 11:00 da manhã, quando o homem se desequilibrou da sua bicicleta e caiu dentro de um aterro, com um altura de quase três metros", escreveu o Gabinete do Xerife do Condado de Martin, na rede social Facebook.