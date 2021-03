Uma gelataria em Oakland, no estado norte-americano da Califórnia, recebeu recentemente uma visita bastante generosa.

Feliz pelo estabelecimento não ter fechado portas durante a pandemia, uma cliente fez uma compra de 63 dólares e no fim, para espanto dos funcionários, deixou uma gorjeta de 1.000 dólares (cerca de 850 euros).

A Fentons Creamery partilhou a generosa gratificação nas redes sociais. Além do dinheiro extra, a cliente escreveu no recibo "fiquem bem".

Ela disse que estava muito feliz por estarmos abertos. Estamos muito agradecidos a todos os clientes que puderam continuar connosco através do take away e entregas ao domicílio", escreveu o estabelecimento.