Após a passagem do furacão Ida, nos EUA, Amanda Huling e a sua família depararam-se com um surpreendente "novo vizinho", quando estavam a regressar a casa, na segunda-feira, para verificar os danos causados pela tempestade.

No vídeo gravado por Amanda, é possível ver um golfinho a nadar na rua inundada pelas cheias. A barbatana do mamífero salta à vista várias vezes durante o curto vídeo.

Está mesmo ali!", exclamou alguém da família durante a gravação.

Segundo a moradora, o golfinho iria ser resgatado brevemente.

O golfinho ainda lá estava ontem à noite, mas estou em contacto com uma organização que o vai resgatar nos próximos dias, se ainda lá estiver", contou ao canal de notícias Fox 35.

As autoridades do Luisiana estão ainda a investigar o desaparecimento de um homem de 71 anos, que foi atacado por um jacaré quando andava pelas ruas inundadas, após a passagem do furacão Ida.

Pelo menos 41 pessoas morreram na região do estado de Nova Iorque, na sequência de chuvas torrenciais e inundações, provocadas após a passagem do furacão Ida nos EUA, segundo os mais recentes dados.