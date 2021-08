Num ato heroico, uma mãe atacou um puma, com as próprias mãos, para defender o filho de cinco anos. O caso aconteceu em Calabasas, Los Angeles, nos Estados Unidos.

O menino estava a brincar na parte de fora de casa, quando o animal começou a "arrasta-lo pela relva". A mãe, que estava dentro de casa, rapidamente, apercebeu-se da situação.

Perante aquele cenário, a mulher não hesitou e começou a " dar socos e pontapés ao puma".

O verdadeiro herói desta história é a mãe. Ela salvou absolutamente a vida do filho", afirmou o comandante Patrick Foy, porta-voz do departamento de peixes e vida selvagem da Califórnia, ao jornal The Guardian.