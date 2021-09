Dois objetos com milhares de anos foram descobertos dentro do estômago de um crocodilo no estado do Mississippi, nos EUA.

Shane Smith, proprietário da Red Antler Processing, uma loja de artigos para caça, encontrou os artefactos, quando estava a tratar da carne e da pele do animal.

Temos estado a cortar alguns crocodilos para ver o que eles têm dentro do estômago e até agora todos tinham algo fixe. O crocodilo trazido por John Hamilton foi um choque total", escreveu o proprietário na rede social Facebook.

Segundo o geólogo James Starnes, este dois objetos eram utilizados pelos nativos americanos, durante as suas práticas diárias, há cerca de 12 mil anos.

Tivemos habitantes nativos americanos na América do Norte, especialmente no Mississípi, provavelmente remontando a mais de 12 mil anos. Essa tecnologia era a que eles utilizavam", explicou o geólogo à CNN.

Além dos artefactos, foram ainda encontrados ossos, escamas de peixes, ossos de pequenos mamíferos, sementes de frutas e pequenas rochas.

Os caçadores estimam que o crocodilo tinha entre 80 e 100 anos, quando foi abatido em setembro.