Um peixe “raro”, com cerca de 45 quilos, deu à costa, na semana passada, numa praia do estado de Oregon, nos Estados Unidos.

Um peixe Opah, um peixe raro para a costa do Oregon, foi encontrado esta manhã na praia. Depois de vermos fotografias do peixe, fomos rapidamente para o local", escreveu o Seaside Aquarium, na rede social Facebook.

De acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), pouco se sabe sobre esta espécie, uma vez que vive nas profundezas do oceano. A espécie tem normalmente um formato redondo e achatado e é encontrada em águas tropicais.

Em direção à barriga do peixe, predominam os tons de prata e vermelho, com algumas manchas brancas. As barbatanas e a boca são vermelhas e os seus olhos estão rodeados de dourado", lê-se no website da NOAA.

Keith Chandler, o diretor-geral do Seaside Aquarium, disse, à CNN, que um peixe Opah é "incomum de encontrar" na costa do Oregon.

São peixes muito fixes e normalmente não os vemos perto da costa. Foi muito emocionante para os habitantes locais", afirmou.

Devido ao estado em que o peixe foi encontrado, Keith acredita que o peixe tenha estado na praia menos de uma hora antes dos funcionários do aquário serem informados da sua presença.

O peixe foi recolhido e armazenado num congelador para mais tarde ser dissecado por estudantes. O diretor-geral do Seaside Aquarium planeia obter com a dissecação "o máximo de dados possíveis" para aprender mais sobre a espécie.

O peixe ficará congelado até ao ano escolar começar, para uma escola ter a oportunidade de o dissecar”,disse o diretor-geral.