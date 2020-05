Uma criança de cinco anos foi mandada parar pela polícia de Utah, nos Estados Unidos, enquanto conduzia sozinho o carro dos seus pais em direção à Califórnia para comprar um Lamborghini.

O insólito aconteceu quando o rapaz pegou no jipe da família, depois de uma discussão com a mãe, na qual ela se recusou comprar o super desportivo italiano, afirmou a polícia do Utah no Twitter.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB