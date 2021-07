Após ter andado mais de uma semana com um balde preso na cabeça, um urso foi resgatado, na terça-feira, por funcionários do Parque de Vida Selvagem no Colorado, nos Estados Unidos.

Os funcionários foram alertados para a situação por dois moradores, Drew McConaughy e Dave Sherman, que viram o urso a correr na floresta.

Estávamos sentados a almoçar e, por volta do meio-dia, ouvimos um barulho na floresta. Foi então que vimos um urso a correr pela floresta com um balde na cabeça", relatou Drew McConaughy, citado pelo canal KMGH.

Entretanto, o urso subiu para uma árvore e os dois residentes tentaram mantê-lo lá em cima, até que os funcionários chegassem.

Quando o urso começou a subir a árvore, percebemos que esse era provavelmente o melhor cenário. Uma vez que o animal estava lá em cima, fizemos tudo o que podíamos para mantê-lo lá até que os profissionais chegassem", explicou Drew.

Os trabalhadores tiveram que subir até ao cimo da árvore com uma escada para conseguirem dar um tranquilizante ao urso. Com o animal mais calmo, os profissionais cortaram o balde da sua cabeça.

A equipe de resgate levou quase 40 minutos para conseguir retirar o objeto da cabeça do animal.

Com o balde cortado, o urso foi libertado novamente na natureza.