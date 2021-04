Uma mulher foi surpreendida ao receber uma refeição que tinha encomendado de uma cadeia de fast food norte-americana mundialmente conhecida.

O pacote do McDonalds foi entregue por um estafeta da Doordash (uma empresa de entregas norte-americana), mas a refeição chegou com um cartão nada discreto, que dizia: "Perca peso, me pergunte como".

A mensagem era da empresa Herbalife Nutrition, que oferece serviços de nutricionista e emagrecimento. A mulher acredita que o motorista queria apenas divulgar os seus serviços como especialista em nutrição, noticia o Daily Mirror.

Considerando a situação "desconfortável", Suzie partilhou o insólito no TikTok e rapidamente tornou-se viral. Nas imagens, a mulher mostra o pacote da cadeia de fast food, em contraste com o cartão que promove uma vida saudável.