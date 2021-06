Uma mulher deu à luz dez bebés de uma só vez, numa cesariana realizada esta segunda-feira à noite, num hospital de Pretória, na África do Sul.

Segundo o jornal Pretoria News, Gosiame Thamara Sithole, de 37 anos, bateu o recorde da maliana Halima Cissé, que trouxe ao mundo nove crianças em maio.

O pai, Teboho Tsotetsi, disse à publicação que são sete meninos e três meninas, nascidos após sete meses e sete dias de gestação (29 semanas).

O casal já tem dois filhos gémeos, de seis anos de idade, e garante que a gravidez foi natural, sem qualquer tratamento de fertilidade.

Em entrevista ao Pretória News, a recém-mamã revelou que, inicialmente, foi informada sobre uma gravidez de sêxtuplos. Novos exames mostraram que, afinal, esperava óctuplos. Os outros dois foram descobertos apenas na hora do parto.

Quando o médico me contou, demorei a acreditar", disse a mãe na altura, "mas, com o passar do tempo, percebi que era verdade."