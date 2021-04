Quem nunca esbarrou com um mosquito no para-brisas? Uma mulher viajava com a sua filha numa autoestrada no estado da Flórida, no Estados Unidos da América, quando uma tartaruga embateu no vidro da frente do carro, causando estragos consideráveis no veículo.

A filha da mulher de 71 anos que seguia ao volante saiu imediatamente do carro para pedir ajuda aos condutores que circulava na estrada, ao mesmo tempo que chamava uma ambulância. A chamada, grava pela operadora dá conta da surpresa de todos ao descobrir que uma tartaruga esteve na origem do acidente.

Está uma tartaruga aqui”, exclamou o condutor que parou o carro para ajudar.

“O quê? Uma tartaruga verdadeira?”, questionou a mulher enquanto falava com a operadora dos serviços de emergência.

A condutora acabou por ter de ser imediatamente transportada para o hospital, por ter sofrido um corte num dos seus olhos, fruto de um estilhaço de vidro projetado pelo impacto da colisão.

Incrivelmente, também a tartaruga sobreviveu ao impacto, de acordo com o Daytona Beach News-Journal. Acabou por ser libertada no mato, perto do local do acidente.