Chama-se Cristina Ryan, é norte-americana e garante que capturou imagens de “um pequeno dinossauro” com as câmaras de videovigilância da sua casa, na Florida.

Como é comum nestes casos, o vídeo tem baixa resolução e nele pode ver-se uma criatura misteriosa a correr nos jardins de uma zona habitacional.

Ao contrário da maioria dos fãs de teorias da conspiração e negacionistas, Cristina ironiza toda a situação, mas lembra que todas as pessoas a quem mostrou as imagens concordam que este animal aparenta ser pré-histórico.

Para além de terem sido partilhadas no canal televisivo de Orlando FOX 35, as imagens foram publicadas no Twitter, onde o debate público ganhou uma nova dimensão. Entre aves, repteis como o dragão de Komodo e outros lagartos de grandes dimensões, há sempre quem prefira acreditar que esta foi a primeira vez que se filmou uma criatura extinta há mais de 70 milhões de anos.

Looks normal to me, we have entered a new era, Welcome to Jurassic World.