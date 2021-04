Foi no passado mês de março, mais precisamente no 'Dia do Pai', que a pequena cidade francesa "Bitche", no nordeste, acordou com a notícia de que o facebook tinha removido temporariamente a página oficial do município da plataforma.

O sucedido gerou indignação na população da cidade e levou o presidente da câmara a apurar responsabilidades. Segundo a mensagem gerada automaticamente pela rede social, a remoção da página aconteceu porque o nome ("Bitche") viola as regras do facebook, visto que a palavra "Bitche" é muito parecida com "bitch", um palavrão na língua inglesa.

A 19 de março, o facebook informou-nos que a nossa página, "Ville de Bitche", já não estava online, alegando que representava uma violação das condições aplicáveis ​​às páginas do facebook", afirmou, em comunicado, o presidente da câmara Benoît Kieffer.

Após ter detetado o erro, o facebook restabeleceu a página, quatro dias depois.

O Facebook disse que restabeleceu a página na terça-feira, após detectar o erro.

"O nome da nossa cidade parecia sofrer uma má interpretação", acrescentou.

Depois que a página foi removida, a prefeitura teve que criar uma nova página, Mairie 57230, nomeada em referência ao código postal da cidade.

Kieffer criticou os métodos do Facebook para monitorar conteúdo.

"O que aconteceu com a cidade de Bitche demonstra as ferramentas moderadoras insuficientes e limitadas que só o olhar humano pode apreciar", disse ele.

O prefeito disse que o presidente do Facebook francês o contatou na terça-feira para dizer que a página foi restaurada e para pedir desculpas pelo transtorno.

O Sr. Kieffer o convidou, assim como o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, para visitar Bitche "para descobrir nossa bela cidade fortificada".

Um porta-voz do Facebook disse à BBC na terça-feira: "A página foi removida por engano e foi rapidamente restaurada esta manhã, quando tomamos conhecimento do problema."

Outra cidade da região, Rohrbach-lès-Bitche, mudou o nome de sua página para "Ville de Rohrbach" na segunda-feira.

"O Facebook parece estar procurando um termo associado a Rohrbach ... vamos deixar você imaginar o motivo", disse a cidade em um post explicando a mudança.