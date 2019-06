Um jovem francês conseguiu chegar a tempo ao exame final do secundário, depois de perder o autocarro e de ter um acidente de com o carro do pai. Num golpe de sorte, no meio de todo o azar, Loïc acabou por chegar à boleia da polícia.

Na segunda-feira, o jovem de 18 anos atrasou-se e perdeu o autocarro. Em desespero, pediu o carro emprestado ao pai, para conseguir chegar a tempo ao exame.

Contudo, Loïc perdeu o controlo do veículo numa curva e acabou mesmo por bater contra um corrimão, no outro lado da estrada.

A polícia foi chamada ao local e encontrou Loïc sem quaisquer ferimentos, mas nervoso, porque não conseguia chegar a tempo do exame, que é necessário passar para concluir o ensino secundário em França. Ainda assim, as autoridades tiveram de submetê-lo a um teste do balão, que passou.

De acordo com a BBC, a apenas dez minutos do início do teste, os polícias deram boleia ao jovem, que, com a sua ajuda, conseguiu chegar a dois minutos do toque de entrada, para surpresa dos colegas.

A brigada da polícia de Albi deixou uma publicação nas redes sociais a contar o sucedido e desejou a Loïc “todo o sucesso que merece”.