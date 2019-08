Um homem ofereceu-se para pagar a multa de uma adolescente no comboio, em troca de “favores sexuais”, em França. A atitude acabou com a detenção do suspeito e com o próprio a pagar uma coima.

No domingo, uma jovem de 17 anos recebeu uma multa num comboio, que efetuava uma viagem entre Rennes e Angers, por não ter o cartão de descontos necessário para o bilhete que adquiriu.

Um homem de 35 anos, que se fazia acompanhar da filha de três anos, disse em voz alta que os passageiros presentes na carruagem se podiam juntar e contribuir para pagar a multa. Contudo, de acordo com o The Independent, assim que o guarda abandonou o local, o homem terá dito à adolescente que podia pagar a coima na totalidade se esta estivesse disponível para fazer “um servicinho” numa das casas de banho do comboio.

Assim que o comboio chegou à estação de Angers, a jovem contou o episódio aos guardas e a polícia ficou à espera que o homem saísse da carruagem para detê-lo.

O suspeito encontrava-se alcoolizado, com uma taxa de álcool no sangue superior a 1.0, de acordo com as autoridades. Ainda chegou a passar a noite numa cela, antes de ser libertado na manhã seguinte.

Por causa de uma nova lei para punir o assédio sexual, implementada em França em 2018, o homem terá de pagar uma coima de 1.500 euros por causa do comentário.

Em sua defesa, o suspeito afirmou que tudo não passou de um mal-entendido.