Uma criança britânica respondeu aos apelos de apoio à reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris, e decidiu doar o que podia. A menina de 9 anos juntou um total de 3,38 euros para ajudar a reerguer o monumento parcialmente destruído pela força das chamas na capital francesa.

Queridas pessoas de Paris e de França. Eu sou a Caitlyn, tenho 9 anos, e vivo em Inglaterra ”, escreveu a criança numa carta enviada com o dinheiro à Fondation du Patrimoine, uma das instituições ordenadas pelo governo de França para receber as doações.

O total de doações para a reconstrução da catedral já tem largos milhões de euros e continua a crescer e uma parte deste montante é o contributo da menina britânica.

Eu ouvi falar do incêndio em Notre-Dame no rádio e quis ajudar. Eu sei que não é muito, mas todas as ajudam contam. Espero que não demore muito tempo a reconstruir. Obrigado, Caitlyn”, explicou a menina, segundo a CNN.