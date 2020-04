Um homem francês de 64 anos ejetou-se acidentalmente de um avião a jato e sobrevoou os céus de França, antes que o aparelho aterrasse.

Segundo a CNN, tudo aconteceu quando os seus colegas de trabalho lhe quiseram fazer uma surpresa. Organizaram-lhe uma pequena viagem num caça e levaram-no até à base aérea.

Acontece que, quando chegaram à base aérea de Saint-Dizier, no nordeste de França e começaram os procedimentos antes do voo, o homem começou a ficar extremamente nervoso, conforme ficou escrito no relatório.

Mas as coisas começaram a piorar. Quando o avião descolou e já estava a cerca e 500 metros de altura, o homem entrou em pânico, apertou o botão e acabou por ser ejetado acidentalmente.

O francês de 64 anos acabou por cair num descampado, sofreu ferimentos ligeiros no rosto e foi levado para o hospital, por precaução.

Na altura, o homem usava um relógio capaz de medir a frequência cardíaca e que mostrou que estava em taquicardia, ao registar entre 136 e 142 batimentos cardíacos por minuto.

O caso remonta a março do ano passado, mas só agora é que foi conhecido o relatório final da investigação a este incidente.