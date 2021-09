No sábado algo inusitado aconteceu no jogo de futebol americano entre os Nº. 22 Miami e os Appalachian State. A meio do encontro, a atenção virou-se para um momento arrepiante.

Um gato (sim, um gato dentro de um estádio de futebol), ficou pendurado numa das bancadas, acabando mesmo por cair a grande velocidade. Na bancada de baixo do Hard Rock Stadium estavam várias pessoas, e um grupo acabou por utilizar uma bandeira para, num ato heróico, salvar o animal. O que se seguiu são imagens que valem mais que mil palavras, com a alegria do público ao perceber que o gato ficou bem.

Estavam a tentar agarrá-lo de cima e não conseguiam lá chegar", afirmou Craig Cromer à Associated Press, um adepto que tem lugar anual e que testemunhou tudo desde o início. Ao perceber a gravidade da situação, lembrou-se que a mulher, Kimberly, tinha trazido uma bandeira dos Estados Unidos: "Eu fiquei 'ele vai cair em breve'".

O casal acabou por desenrolar a bandeira e utilizá-la para apanhar o animal com sucesso.