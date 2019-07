O Dia Mundial da Cobra celebra-se a 16 de Julho. Fonte: Rick the Reptile Guy

Ginormica é uma pitão-reticulada cujo nome demonstra bem o que ela é: gigante e enorme. Pesa de cerca de 90 quilos e tem mais de seis metros de comprimento, como comprova o vídeo partilhado nas redes sociais em que podemos observar Rick the Reptile Guy, dono de um zoológico na Flórida, a medi-la.

De acordo com o Museu de Zoologia da Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, estas medidas representam o dobro das medições normais para esta espécie.

Esta espécie de pitão é geralmente encontrada no Sudeste da Ásia e em florestas tropicais húmidas, em locais próximos de rios e lagos, e diz respeito à maior atualmente existente no mundo, das mais longas e uma das três mais pesadas já encontradas.

No caso de Ginormica, só não guarda o recorde do Guinness para a maior porque existe concorrência. Por enquanto, o título pertence a Medusa, uma pitão de Kansas City, nos Estados Unidos, que mede mais de sete metros e pesa cerca de 158 quilos.

O Jardim Zoológico de Lisboa descreve esta espécie como uma das maiores serpentes que se conhece. Não é venenosa e tem membranas sensíveis ao calor que permitem detetar presas de sangue quente.

Esta espécie não tem um comportamento violento, mas tem uma resposta agressiva quando provocada. Com base nos vários ataques já registados, são as cobras com maior probabilidade e capacidade de comer um ser humano.