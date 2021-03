É uma nova tendência que está a deixar as opiniões divididas. Em vários países do Golfo Pérsico, vários estabelecimentos começaram a servir café e outras bebidas em biberões, uma nova moda que tem provocado entusiasmo e perplexidade ao mesmo tempo.

A moda começou no Einstein Café, uma rede de cafés e sobremesas com filiais em toda a região, do Dubai ao Kuwait e Bahrein. Em vez dos copos de papelão habituais, o café começou a servir os seus refrigerantes em biberões de plástico.

Embora os produtos com temática infantil não sejam novidade nesta cadeia de lojas – famosa pelos batidos de Cerelac, que é um dos produtos mais vendidos – certo é que a nova ideia tem causado um burburinho sem precedentes.

Todo a gente ficou curiosa e queria experimentar, as pessoas ligavam para as lojas durante o dia todo”, disse à Associated Press Younes Molla, gerente da Einstein nos Emirados Árabes Unidos.

Depois de tantos meses com tantas dificuldades, as pessoas tiram fotos, divertem-se e recordam a infância”, adiantou.

A ideia causou tanta curiosidade que as pessoas chegaram a fazer longas filas para comprar as bebidas. Molla conta mesmo que alguns clientes guardam os biberões em casa como recordação.

Mas como se costuma dizer, não se pode “agradar a gregos e a troianos” e alguns clientes mostraram o seu desagrado, dizendo que servir bebidas em biberões era “uma vergonha”.