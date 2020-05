Ao fim de quase dois meses de quarentena, é normal sentir que os dias começam a tornar-se confusos. A maioria das pessoas talvez nem se lembre da última vez que não vestiu pijama.

Para o repórter Will Reeve da ABC News este sentimento de confusão parece ser real e a prova está na sua participação no programa "Good Morning America".

Will entrou em direto para falar sobre farmácias que estão a usar drones para entregar medicamentos a reformados no estado da Florida, mas ao surgir num plano de câmara mais aberto torna-se óbvio que se esqueceu de um pormenor… as calças.

Um esquecimento que, rapidamente, se tornou viral nas redes sociais.

O próprio partilhou a foto no Twitter. “Cheguei! Da maneira mais hilariante e mortificante de sempre”, escreveu.

I have ARRIVED*

*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr — Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020

E chegou mesmo a assegurar a alguns cibernautas que lhe pediram para vestir uma calças, que estava a usar calções, pois estava a preparar-se para fazer exercício assim que saísse do ar.