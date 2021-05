Ao longo dos anos, os satélites do Google Maps têm vindo a captar todo o tipo de imagens bizarras. Esta, em específico, chamou a atenção dos utilizadores do Reddit... pela mesquinhez de uma disputa entre vizinhos.

A imagem, captada em Salt Lake City, no estado norte-americano do Utah, foi partilhada com a seguinte legenda: "Acho que os vizinhos não se dão muito bem".

Ora, a imagem mostra uma área residencial com algumas propriedades com jardim, mas um deles com uma ofensa desenhada no relvado, aparado minuciosamente com uma seta a apontar para uma das casas.

Resta saber a resposta do vizinho.