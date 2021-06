Era um recorde mundial... a ser verdade. Afinal, a mulher sul-africana que diz ter dado à luz dez bebés inventou toda a história.

Ora, nenhum dos hospitais locais tem registo do nascimento das dez crianças e, segundo as investigações oficiais que estão a ser feitas no país, tratou-se de uma fraude.

Segundo a imprensa internacional, Gosiame Sithole, de 37 anos, foi detida pelas autoridades na casa de um familiar nos arredores de Joanesburgo, na madrugada da passada quinta-feira.

A polícia adianta que a mulher não cometeu nenhum crime, mas foi entregue aos cuidados da equipa do Departamento de Desenvolvimento Social de Gauteng, que a levou para a ala psiquiátrica de um hospital.

A mulher acusa agora os familiares do companheiro de aceitar donativos dos populares destinados aos bebés, apesar das alegações que estes não existiam.

Já o advogado alega que Gosiame está detida contra a sua vontade e que irá requerer uma ordem judicial para garantir a sua libertação.

Recorde-se que a história ganhou uma visibilidade mundial quando, no dia 9 de junho, surgiu a notícia de que teriam nascido 10 bebés da mesma gravidez

Contudo, na semana passada, o homem que tinha sido apresentado como pai das dez crianças afirmou “não acreditar que os dez filhos existam”, ao revelar que a mulher estava desaparecida e que nunca tinha visto os bebés, levantando dúvidas sobre a veracidade da história.

A denúncia veio dar ainda mais argumentos à investigação, que acabou por concluir que a gravidez e as crianças foram uma invenção de Gosiame Sithole, apenas mãe de gémeos.