A polícia britânica lançou um apelo a quem tenha visto “o maior coelho do mundo” registado no Livro dos Recordes Mundiais do Guinness, que desapareceu do jardim onde se encontrava e cujo dono oferece uma recompensa pela sua recuperação.

De acordo com as autoridades policiais, Darius, um coelho continental de 1,29 metros de comprimento, foi roubado na noite de sábado para domingo da gaiola onde se encontrava, no jardim dos seus proprietários, em Stoulton, Worcestershire.

A sua dona, Annette Edwards, prometeu, numa mensagem divulgada na rede social Twitter, uma recompensa de 1.000 libras esterlinas (1.150 euros) a quem o devolver, especificando que o animal - de 11 anos, de acordo com a imprensa britânica -, é muito velho para reprodução.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.