Um restaurante nova-iorquino divulgou a nova estrela do seu menu: umas batatas fritas que custam 200 dólares, cerca de 170 euros, conta a CNN.

Por este preço, pode provar umas batatas escaldadas em vinagre e champanhe e depois fritas duas vezes em gordura de ganso, tornando-as estaladiças por fora e fofas por dentro. As batatas são ainda polvilhadas com ouro comestível e temperadas com sal e azeite de trufa.

Esta entrada é servida num prato de cristal com uma orquídea, trufas em rodelas finas e um molho de queijo Mornay, que contém também trufas.

A trufa é a principal estrela aqui", ressaltou Frederick Schoen-Kiewert, chefe executivo do restaurante Serendipity 3.

No entanto, as batatas fritas não são as únicas que têm um recorde mundial: este estabelecimento vende ainda o hambúrguer (250 euros) e gelado sundae (846 euros) mais caros do planeta Terra.

Como muitos restaurantes, o Serendipity fechou durante a pandemia de covid-19. Para conseguirem ultrapassar as dificuldades económicas, os donos pensaram criar esta iguaria para assinalarem a reabertura.

A estratégia dos responsáveis está a resultar, já existindo uma lista de espera de oito a dez semanas para as batatas fritas.

Tem sido um ano difícil para todos, então as pessoas vêm ao nosso restaurante para celebrar e escapar à realidade da vida", sublinhou Joe Calderone, o diretor criativo e chefe de cozinha.