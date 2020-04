O casal homossexual Dawid Mycek e Jakub Kwiecinski quis lutar contra o preconceito e saiu às ruas da Polónia para distribuir máscaras com as cores do arco-íris à população.

O casal distribuiu cerca de 300 máscaras pelas ruas da cidade de Gdansk, no norte da Polónia, não só para ajudar as pessoas a protegerem-se, como também aumentar a consciencialização sobre a situação das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais (LGBT) no país.

“Pensámos que, por estarmos a lidar com uma praga real (a do novo coronavírus) poderíamos ajudar a proteger as pessoas e fazer algo de bom”, sublinhou Kwiecinski, de 37 anos, citado pela NBC News.

Kwiecinski e Mycek, que se casaram em Portugal, disseram que as reações às máscaras foram muito positivas, mas a atitude geral em relação às pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais (LGBT) na Polónia tornou-se mais hostil nos últimos anos.

O casal publicou mesmo um vídeo nas redes sociais, que conta já com mais de dois milhões de visualizações.

A Polónia conta já com mais de 10 mil casos de infeção pelo novo coronavírus e 435 mortes. Usar máscara é obrigatório em espaços públicos.