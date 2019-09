A polícia indiana deteve um homem por falsificação de passaporte e roubo de identidade no passado domingo, no aeroporto internacional Indira Ghandi, na capital Nova Deli. Jayesh Patel circulava numa cadeira de rodas, com óculos e barba branca. A informação foi confirmada pela Força Federal de Segurança Interna, autoridade indiana que regula as entradas e saídas no país.

In two separate incidents, #CISF nabbed two passengers, one each for impersonation and carrying dual passports at IGI Airport, New Delhi. Passengers handed over to Delhi Police officials. pic.twitter.com/Mo7Gazeeox