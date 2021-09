De acordo com um novo estudo, os patos-almiscarados australianos conseguem imitar vários sons, incluindo o discurso humano.

"Ripper", um pato-almiscarado criado em cativeiro, foi gravado a vocalizar o som de uma porta a fechar, bem como a frase "you bloody fool" (seu idiota). Os investigadores acreditam que o pato ouviu a frase em questão repetidamente pelo seu cuidador.

A gravação é o primeiro exemplo documentado da espécie a imitar sons, juntando-se, assim, a outras aves, como os papagaios ou os beija-flores.

O som foi gravado há mais de três décadas, mas só agora foi recuperado pelo professor Carel ten Cate, da Universidade de Leiden, na Holanda, que encontrou uma referência a um "pato falante" num livro sobre a vocalização de pássaros.

Quando li o livro no início pensei: 'isto não pode ser verdade'. Mas acabou por ser verdade", expressou o professor, citado pelo jornal The Guardian.

Embora na gravação pareça que o pato diz "you bloody fool", Carel Cate admite a possibilidade de "Ripper" estar a dizer "food" (comida).

Posso imaginar que o cuidador lhe dizia em tom de brincadeira: 'Pronto, aqui está a tua maldita comida'", afirmou Carel Cate.

Em 2000, foi registado, no mesmo parque natural, um pato-almiscarado que imitava o sons de outras espécies de patos. No Reino Unido, existia também um pato que imitava um pónei e outro que reproduzia a tosse do seu criador.

A investigação foi publicada na revista Philosophical Transactions of the Royal Society B.