Um homem chegou a um hospital a queixar-se da barriga, na região do Rajastão, Índia. Depois de examinarem o indivíduo com recurso a radiografia, os médicos chegaram à conclusão que este tinha ingerido 116 pregos. Bhola Shankar, de 42 anos, tem sorte em estar vivo.

O episódio ocorreu no passado dia 13 de maio e a cirurgia foi realizada no dia seguinte. Depois de terminada a operação de remoção dos pregos, os médicos contabilizaram um total de 116 objetos, a maioria deles com 6.5 centímetros.

Shankar, que trabalha como jardineiro, foi incapaz de explicar o motivo que o levou a ingerir os pregos. Os médicos não têm ideia por quanto tempo os objetos estiveram no estômago do homem, que miraculosamente não foi danificado. Além dos 116 pregos, um longo cabo e uma bola de ferro foram encontrados no estômago do indiano.

Rajasthan: 116 iron nails, a long wire&an iron pellet were removed from stomach of a man in an operation in Bundi y'day. Doctor says, "Operation was successful. Patient is a little mentally challenged. Neither he nor his family could tell how did the nails end up in his stomach." pic.twitter.com/exftCm0EI8