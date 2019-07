Uma mulher foi operada de urgência ao estômago, na Índia, depois de dar entrada no hospital com dores na zona abdominal. No decorrer da cirurgia, os médicos descobriram mais de um quilo e meio de bijuteria dentro do seu corpo, entre joias, moedas e um até um relógio. O valor das peças ingeridas rondava os 60 mil euros.

A complexa operação, que durou mais de uma hora, foi realizada pela equipa do Hospital Universitário de Rampurhat, na Índia, que partilhou imagens arrepiantes. A mulher, de 22 anos, sofria de dores abdominais e sentia um desconforto na barriga sempre tentava comer. Uma ecografia e um raio-x acabaram por revelar a existência do metal no interior do corpo. Além das 90 moedas e do relógio, esta mulher tinha ingerido vários piercings, brincos e pulseiras.

O médico responsável pela cirurgia, o Doutor Siddhartha Biswas, confirmou que a paciente tinha dado entrada no hospital no dia 16 de julho e que terá ficado internada desde então.

Ela nem conseguia ingerir comida, então tivemos de administrar Nutrição Parenteral Total, para injetar a comida pela boca, de forma artificial”, esclareceu o Dr. Biswas aos media indianos.

A mãe da paciente explicou que a filha tinha um historial psiquiátrico e que já foi levada a vários médicos, mas a medicação receitada pelos clínicos “não estava a ter resultado”.

Antes de a internarmos no Hospital de Rampurhat, levámo-la a vários médicos privados”, disse a mãe.

Todos os objetos valiosos pertenciam à família, que começou a dar conta do desaparecimento dos mesmos. O irmão é dono de uma ourivesaria e grande parte das jóias ingeridas terão vindo de lá.

Embora a tivéssemos debaixo de olho, ela, de alguma forma, conseguiu engolir todos estes objetos. Ela não tem estado bem nos últimos dois meses”, explicou a mãe.

O médico responsável pela cirurgia informou que a paciente está a recuperar favoralmente e que vai ter alta brevemente.

A ingestão de materiais pesados, como o ouro ou cobre, pode levar a várias doenças, sobretudo no fígado. A fibrose hepática é uma das manifestações mais comuns.