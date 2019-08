Um rapaz indiano de sete anos tinha 526 dentes na boca. A maioria dos dentes estavam alojados na gengiva, onde deveriam estar os molares. Os pais de Ravindran estranharam quando, aos três anos, o menino apresentou um inchaço na boca. No hospital, foi-lhes dito que não tinha sido detetado qualquer problema.

O inchaço foi aumentando e o rapaz nunca chegou a ter dentes naquela zona da gengiva. Devido a dores intermitentes, os pais de Ravindran acabaram por levá-lo novamente ao médico, onde viria a ser descoberta uma espécie de bolsa que continha várias formações dentárias, que variavam entre 0,1 a 3 milímetros e pesavam um total de 200 gramas.

Após a descoberta, o rapaz foi operado por uma equipa de cirurgiões do Hospital Unviersitário de Saveetha, na cidade de Chennai. A malformação dentária impedia os dentes molares do maxilar inferior direito de crescerem. Ravindran vai agora necessitar de dois implantes dentários, que poderão ser colocados a partir dos 16 anos.

Uma TAC revelou vários dentes que estavam a empurrar os dentes definitivos para a parte de baixo do maxilar. Planeámos uma operação conservadora, sem a remoção do maxilar”, explicou Senthilnathan, professor do Departamento de Cirurgia Oral e Maxilo-Facial, à imprensa indiana.