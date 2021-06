Um homem foi agredido depois de se ter vestido de noiva para entrar secretamente no casamento da namorada em Bhadohi, no norte da Índia. Apesar do final triste, esta história acaba por ter um lado romântico.

De acordo com o The Mirror, o homem vestiu-se como uma noiva, calçou umas sandálias, maquilhou-se e usou uma peruca para poder estar junto da sua amada, que ia casar forçadamente com outro homem.

Ao chegar a casa dela, pediu para ver a noiva, o que levantou, desde logo, algumas suspeitas.

Maquilhado e com um véu a cobrir o rosto, o homem nunca pensou que pudesse ser reconhecido. No entanto, o disfarce foi descoberto e acabou por ser espancado por vários convidados.

A polícia foi chamada ao local, mas o homem conseguiu fugir antes da chegada das autoridades. Aparentemente, tinha vários amigos ali perto caso o plano corresse mal.

Até ao momento, não foi feita nenhum detenção ligada a este incidente.