Pode parecer uma combinação improvável e até mesmo estranha, mas um casal utilizou fezes de elefantes para produzir gin na África do Sul.

De acordo com a CNN, a ideia do Indlovu Gin surgiu durante umas férias de Paula e Les Ansley, professores de biologia, na Reserva Natural Botlierskop, em 2018.

Após terem aprendido o processo digestivo dos elefantes, no qual estes absorvem apenas metade da comida ingerida, o casal percebeu que grande parte das plantas acabam no estrume destes animais.

Assim, o casal aliou-se à reserva para tirar partido de um processo natural de recolha dos ingredientes que dão o sabor ao gin.

Nós contactamos a Botlierskop e perguntámos: "Acham que nos poderiam fornecer algumas fezes dos elefantes?" Eles disseram: "Sim, claro, sem problemas". Mandaram-nos fazes e nós começamos a tentar perceber como é que se preparava", contou Les Ansley.

As fezes são lavadas e secas, por duas vezes, para que os ingredientes estejam nas devidas condições para criar a infusão da bebida. Mas qual é o verdadeiro sabor deste gin? Segundo o casal, depende da zona onde foi coletada.

Tem um sabor a terra, tipo relvado", explicou o casal, acrescentando que “depende de onde coletamos os ingredientes botânicos ou quais os elefantes de onde coletamos os ingredientes, o sabor do gin pode mudar ligeiramente”.

Para além de incluir os sabores clássicos de gin, como coentros e zimbro, o Indlovu Gin tem a adição dos extratos da dieta dos elefantes, nomeadamente ervas, frutas e casca de árvores, como aloé vera e acácia.

O Indlovu Gin começou a ser produzido no final de 2019 e, nos dias de hoje, ja é exportado para a Europa e para outros países do continente africano.

A bebida é produzida numa destilaria em Western Cape, uma pequena província da Cidade do Cabo, na África do Sul.

Cada garrafa está marcada com as coordenações de GPS de onde foram extraídas as fezes e a data, segundo informou Les Ansley.

Podem ver que no inverno é feita em Kruger e no verão em Botlierskop,” esclareceu o produtor.

Cada garrafa tem o custo de 34 dólares, cerca de 30 euros, e 15% deste valor reverte para doações para a "Africa Fundation" para apoiar a conservação dos elefantes.