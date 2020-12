Um agente da polícia de West Midlands, na Inglaterra, ultrapassou a incrível marca de identificar 2.000 suspeitos, só de olhar para eles. Andy Pope tem 43 anos e não esquece uma cara. Mesmo que tenha visto uma pessoa ou a sua fotografia apenas uma vez na vida, é capaz de recordar a sua cara durante anos. E nem a pandemia veio atrapalhar a sua habilidade: o facto de quase toda a gente usar máscaras não o impede de reconhecer um suspeito.

O feito de Andy Pope foi reconhecido pela polícia de West Midlands, num post nas redes sociais. Já quando tinha atingido a marca de mil suspeitos identificados, tenha sido agraciado pela polícia inglesa.

There remains no hiding from our super recogniser PCSO Andy Pope - and he’s even managed to identify wanted people who were wearing face masks!



This summer the 43-year-old sailed through the 2,000 mark for the number of suspects he’s identified.



