Uma mulher em Nottingham, no Reino Unido, convidou 1,900 pessoas para jantarem com ela no dia de Natal.

Mo Fayose, de 45 anos, escreveu centenas de cartões de Natal e entregou-os a desconhecidos na rua, numa tentativa de combater a solidão nestes dias de festa.

Cada cartão foi escrito à mão e continha um chocolate. No fim da mensagem de boas festas surgia também um convite para um jantar de Natal preparado por um grupo de voluntários em casa de Mo Fayose.

