Em 1991, Zoe Andrews e a irmã Hannah tinham acabado de ler o “O Jardim Secreto”, um livro clássico de 1911 escrito por Frances Hodgson Burnett.

Apaixonadas pelas aventuras de Mary Lennox, uma das personagens principais do livro, num jardim encantado inglês, as irmãs decidiram gravar o nome de Hannah em hieróglifos na primeira página da sua cópia do livro.

O tempo passou e Zoe acabou por doar o livro a uma instituição social perto de casa.

Vinte e oito anos depois, Zoe estava a passear na loja do Museu da Vida Rural de Inglaterra, em Reading, quando agarrou num exemplar do livro que tinha lido há décadas atrás.

“Não é todos os dias que alguém abre um livro e, na primeira página, encontra o nome da irmã em hieróglifos”, disse Joe Vaughan,o editor digital do museu, que, no Twitter, contou a história desta descoberta incrível.

We can't say what it is, but it's clear that the book means something to them, because they write Hannah's name in the front cover ....in hieroglyphics.



We mean: why wouldn't you?



It makes sense. In this timeline, it makes sense. pic.twitter.com/JxoB6gFEqM