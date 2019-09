Foi a seca provocada pelas temperaturas altas do verão passado que permitiu que o Dólmen de Guadalperal voltasse a ver a luz do dia: conhecido como o "Stonehenge espanhol", o conjunto de rochas megalíticas fica em Peraleda de la Mata, uma vila espanhola a cerca de 170 quilómetros de Madrid.

A formação rochosa, com cerca de cinco mil anos, estava submersa pelo rio Tejo desde 1963 devido à construção da barragem de Valdecañas, mandada construir por Franco numa tentativa de modernização das zonas rurais do país.

O Dólmen de Guadalperal tem cerca de 140 menires, rochas megalíticas que têm até dois metros de altura, dispostas em círculo e com gravuras de serpentes. Tal como o Stonehenge, no Reino Unido, não existem certezas sobre as origens deste monumento.

No passado mês de julho, os satélites da NASA conseguiram identificar do espaço a localização da estrutura, visível numa zona de terra seca graças ao recuo da linha de costa.

A última exploração ao Dólmen de Guadalperal foi feita na década de 20 do século passado, pelo arqueólogo alemão Hugo Obermaier. “Quando Obermaier publicou os resultados do que encontrou, a Reserva de Valdecañas afundou a história na água”, refere a nota da agência espacial norte-americana.

As chuvas do próximo outono e inverno poderão voltar a submergir o monumento e há quem defenda a necessidade de aplicar medidas drásticas para o preservar.

Summer drought dropped the Valdecañas Reservoir in Spain low enough to reveal the "Spanish Stonehenge," an ancient monument that hadn't been seen since the 1960s. @weatherchannel https://t.co/Rkbtdbypbz pic.twitter.com/Ry8jPOn9xY