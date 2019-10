O vídeo do momento em que se concretiza o último desejo de Shay Bradley tornou-se viral nas redes sociais: familiares e amigos reunidos em torno do túmulo são surpreendidos pela voz do falecido, que parece dizer diretamente do caixão: "Deixem-me sair, está muito escuro!".

Rapidamente se torna claro que se trata de uma partida do irlandês, veterano de guerra que preparou com a família mais chegada uma forma de pôr a rir quem fosse ao seu funeral.

Segundo a mulher do falecido, tudo foi preparado cerca de um ano antes de morte de Bradley e a mensagem foi transmitida através de um altifalante colocado no chão.

Andrea Bradley, a filha do falecido, partilhou o momento no Facebook. "Deu-nos a todos gargalhadas quando mais precisávamos", escreveu, acompanhando o vídeo com a hasthag #shaylastlaugh, que se tornou viral.