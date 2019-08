Um casal de franceses enfrenta uma pena que pode ir até seis anos de prisão, depois de terem tirado 40 quilos de areia de uma praia na ilha da Sardenha, em Itália. Os dois turistas alegaram que estavam a levar a areia como uma recordação e que não tinham percebido que isso representava um crime. Uma lei de 2017 refere que é proibido comercializar areia, conchas ou rochas da praia.

O crime pode sofrer um agravamento pelo facto de a areia poder ser considerada um bem público e, como tal, pertencente a todos. Além da pena de prisão, o casal incorre numa multa que pode ascender aos três mil euros.

A polícia descobriu a areia em 14 garrafas de plástico que estavam dentro do carro do casal. Os franceses estavam prestes a embarcar num ferry que os ia levar de volta a Toulon, em França.

A denúncia veio de habitantes locais, que se têm mantido alerta para que não existam situações do género.

As praias de areia são uma das maiores atrações da Sardenha. Existem duas ameaças: uma é a erosão, que é parcialmente natural e parcialmente induzida pela subida do nível médio do mar devido às alterações climáticas; a segunda é a areia roubada pelos turistas", contou Pierluigi Cocco, residente em Cagliari, à BBC.

Uma das habitantes da ilha, Pina Careddu contou ao Corriero della Sera que por vezes os turistas reagem mal quando são interpelados: "Uma família de alemães estava a encher algumas garrafas com areia. Eu filmei-os com o telefone para que eles não negassem. O pai veio ter comigo de forma ameaçadora. Mas no fim atirou a areia para a praia".

No norte da ilha da Sardenha existe uma praia que foi interditada em 1994. A areia de Budelli é conhecida por ser cor-de-rosa, o que levava os turistas a levar os grãos para casa.

Já esta segunda-feira, a associação Sardegna Rubata e Depredata denunciou mais um furto (foto acima). "Trata-se de cerca de 200 quilos de preciosos grãos de quartzo roubados nas últimas semanas da praia de Is Arutas, mas felizmente recuperados no aeroporto de Elmas. É claro que é apenas uma pequena parte do que na realidade desaparece para sempre levada através dos ferries", escreve a associação.