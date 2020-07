Depois de ter encerrado devido à pandemia de Covid-19, um parque de diversões no Japão reabriu, mas com uma nova recomendação: agora, os visitantes não deverão gritar nas montanhas russas.

O parque de diversões Fuji-Q Highland, perto de Tóquio, está a pedir aos visitantes para "gritar através do coração" de forma a minimizar a propagação de gotículas vindas da boca e prevenir, assim, a propagação de vírus.

De acordo com os responsáveis do parque, citados pela BBC, esta medida tem o objetivo de mostrar aos visitantes que é seguro voltar aos parques de diversões depois da quarentena e que a segurança está a ser levada a sério.

Para dar o exemplo de como é possível viajar numa montanha russa sem gritar, os responsáveis do parque de diversões publicaram um vídeo de dois executivos a fazer uma viagem em silêncio.

As imagens, que entretanto se tornaram virais nas redes sociais, mostram os dois homens vestidos com roupa formal e máscaras, enquanto fazem a viagem.

Para encorajar os restantes visitantes a seguir as novas recomendações, o parque pede a quem ande na montanha russa para fazer "a sua cara mais séria" para a fotografia da viagem.

Os visitantes são ainda desafiados a partilhar a foto nas redes sociais com a hashtag #KeepASeriousFace e os resultados não podiam ser os melhores.

Os responsáveis do parque admitiram, no entanto, em declarações ao Wall Street Journal, que "vai ser impossível" impor esta regra e, por isso, as violações não vão ser punidas.