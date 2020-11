Foram registadas imagens de um gorila que foi verificar se um pássaro ferido estava bem e tentou ajudá-lo a voar. O momento carinhoso aconteceu esta semana no jardim zoológico de Nova Gales do Sul, na Austrália.

Nas imagens é possível ver um gorila a caminhar em direção ao pássaro, que estava preso dentro do recinto deste mamíferos.

Aproxima-se para o ver mais perto e é percetível a delicadeza do animal a tentar ajudar o pássaro a voar com os dedos. Por vezes, até se assusta com o bater das asas.

Também se consegue perceber o espanto dos espectadores que assistiam àquele momento tão invulgar.

Foi incrível ver que um animal tão grande pudesse ser tão gentil", disse um dos espectadores.

Ele caminhou até ao pássaro e tentou muito gentilmente fazer com que ele voasse para longe", relatou outra pessoa.

Passado cerca de um minuto de tentativas falhadas, o gorila desiste e volta para pertos dos restantes animais, sem nunca magoar o pobre pássaro.