Um homem foi atacado por um jaguar num jardim zoológico depois de se ter aproximado demasiado do recinto onde estava o animal, disseram as autoridades. O incidente ocorreu na quarta-feira no Jardim Zoológico Jacksonville and Gardens, nos Estados Unidos.

O homem terá subido a barreira de segurança, que separa os visitantes dos animais, e tentado alcançar o jaguar com a mão. No entanto, esta aproximação não correu muito bem, já que o homem acabou por ser atacado.

Parece que ele estava a tentar interagir com o jaguar mais perto do que deveria. Essa não foi uma decisão sábia ou prudente. É uma sorte que ele não tenha sofrido mais lesões", comentou Kelly Rouillar, porta-voz do jardim zoológico, citada pelo jornal Florida Times-Union.

Apesar do homem ter sido hospitalizado devido aos ferimentos, não corre risco de vida.

A história poderia ter sido muito diferente se o animal tivesse agarrado o homem com mais força", salientou o vice-diretor do zoológico, Dan Maloney, citado pelo jornal Inquier.

O jardim zoológico vai agora investigar como é que o visitante conseguiu ultrapassar a barreira de segurança sem ninguém perceber.