Têm 23 anos de diferença, são mãe e filha, mas são confundidas como irmãs devido à notória parecença física de ambas. Joleen Diaz tem 43 anos, mas quem vê as fotografias com a filha Meilani, 19 anos, fica na dúvida de quem é quem. Ora veja:

No lado esquerdo está a mãe, que ao órgão de comunicação britânico Lad Bible, confessa qual o segredo para estar tão parecida com a filha adolescente.

Sempre tive um estilo de vida saudável. Raramente bebo álcool, descanso imenso, tenho uma dieta saudável e como moderadamente. Cuido religiosamente da minha pele, todos os dias lavo a cara quando acordo e antes de ir para a cama. Comecei a cuidar da pele quando tinha 12 ou 13 anos”, explicou.

Como vive na Califórnia do Norte, Joleen indica que tem de ter o dobro do cuidado com a pele por causa da radiação solar e, por isso, utiliza protetor solar todos os dias, faça chuva ou faça sol.

Além das parecenças físicas, Joleen e Meilani têm uma relação muito próxima, mostrando nas redes sociais o quão íntimas são.

Somos muito próximas. Fazemos imensas coisas juntas – viagens, compras, ginásio”, descreveu.

Nos últimos sete anos, a jovem Meilani decidiu seguir as pisadas da mãe e adotou um estilo de vida mais saudável.

Apesar da forte ligação entre Joleen e Meilani, há uma coisa que não fazem juntas: sair à noite. Nessa área, a mãe prefere que a filha saia com amigos da idade dela.