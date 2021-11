A Polícia Nacional de Espanha localizou na madrugada de sexta-feira oito camelos e um lama que tinham fugido do circo Quirón. Os animais estavam numa rua do bairro de Carabanchel, em Madrid, e não se conhecem as razões pelas quais escaparam.

Por volta das 05:00 locais, agentes da polícia conseguiram encontrar os animais, que estavam no meio da rua, num cruzamento.

Assim que viram os camelos e o lama, entraram de imediato em contacto com os responsáveis do circo, que foram buscar os animais.

Varios camellos🐫🐫🐫 y una llama 🦙 se han escapado esta noche de un #circo en #Madrid.



Agentes de la UPR🚔 los han localizado y custodiado para que pudieran volver sanos y salvos.#WeLoveAnimals💙 pic.twitter.com/4bX5T9cICf — Policía Nacional (@policia) November 5, 2021

A própria Polícia Nacional partilhou as fotografias do momento em que os animais foram encontrados "sãos e salvos". De acordo com a polícia, não houve problemas em recolher os animais.

Mati Muñoz, um dos responsáveis pelo circo Quirón, mostrou-se aliviado pelo facto de os animais terem sido encontrados.

Não aconteceu nada, graças a Deus", disse, acrescentando que o circo já está a investigar uma falha na cerca elétrica que protegia os animais.

De resto, o mesmo responsável adiantou que foi feita uma queixa, até porque o circo pensa que os animais escaparam "por causa de uma sabotagem de um grupo de direitos dos animais que protestam todos os anos".