Duas freiras que trabalhavam numa escola católica na Califórnia, Estados Unidos, admitiram ter desviado grandes quantias de dinheiro para gastar em viagens aos casinos de Las Vegas.

As irmãs confirmaram a apropriação indevida de fundos e cooperaram na investigação", lê-se num comunicado no site das Sisters of St Joseph of Carondelet (Irmãs de São José de Carondelet).