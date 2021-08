Uma Lama parece andar perdida na cidade de Ontário, Canadá. O animal foi visto várias vezes pelos residentes da cidade, mas ainda ninguém o conseguiu apanhar.

As equipas de resgate continuam à procura do animal, que está "em fuga", desde a semana passada.

Rudy Gwinner, um morador do bairro, contou, ao canal de notícias CTV News, que viu a lama quando estava a voltar do trabalho e que a chegou a confundir com um cavalo.

Inicialmente pensei, 'isto é um cavalo?' Mas, os cavalos não são daquele tamanho. Depois percebi que era uma lama", contou Rudy Gwinner.

Tanya St. Michel, uma outra moradora, ainda tentou colocar uma coleira na lama, mas não conseguiu chegar perto o suficiente. Apesar de não ter conseguido apanhar o animal, a residente conseguiu afasta-la do meio da estrada.

Como esta estrada é muito movimentada fiquei preocupada com a sua segurança. Os condutores poderiam não a ver", afirmou Tanya à CTV News.

Penny Burton, administradora de um santuário de alpacas local, ressaltou que o animal é inofensivo e não irá atacar se for abordado com comida.