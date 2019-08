Na altura das férias, existe sempre aquele dilema sobre o que fazer ao que fica em casa. Onde deixar o cão, como limpar a casa ou como cuidar das plantas. Abriu em Londres um hotel que se dedica a tratar do último item. O Patch Plant Hotel oferece-se para cuidar das suas plantas, de graça.

A ideia partiu da marca Patch Plant, que se dedica ao comércio online de plantas. Agora, decidiu levar o negócio um passo mais à frente. Este estabelecimento vai ser o primeiro hotel do mundo a receber plantas.

Os serviços oferecidos são altamente personalizados e os funcionários prometem um cuidado redobrado com cada planta. Assim que a planta entra no hotel, um especialista define quais os cuidados a ter.

Cada cliente terá direito a um programa especial que adequa o nível de fertilizante, a quantidade de água ou a exposição solar necessárias. Os donos das plantas podem até preencher um formulário onde descrevem cuidados específicos a ter.

A gerente do hotel, Rose Grower, explica a razão do projeto: “Muitos de nós já pediram a um amigo ou familiar se podiam regar as nossas plantas quando estávamos fora, apenas para regressar desapontados – o hotel não só mantém as plantas vivas, mas também a vossa relação”, disse ao Mirror.

O hotel é um santuário para as vossas amadas plantas. Vão estar em excelente companhia e vão ser tratadas com o respeito e carinho que merecem”, acrescentou.

O Patch Plant Hotel tem 100 quartos disponíveis e está em funcionamento até 5 de setembro.