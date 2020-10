Um homem numa mochila a jato foi avistado no céu junto ao aeroporto internacional de Los Angeles (LAX), nos Estados Unidos,.

O incidente foi já confirmado pela FAA (o regulador da aviação civil nos EUA) e está a ser investigado pelo FBI. Trata-se do segundo incidente do género, no mesmo aeroporto, no espaço de um mês e meio.

O alerta foi dado pela tripulação de um voo da China Airlines, eram 13:45 desta quarta-feira.

O suspeito na mochila a jato estaria a uma altitude de cerca de 1.800 metros, aproximadamente a 11 quilómetros do aeroporto.

No passado dia 1 de setembro, também um homem numa mochila a jato foi avistado por um avião, no caso da JetBlue, durante a aproximação ao LAX, então a cerca de 900 metros de altitude.